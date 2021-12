Business news: Cile, Fmi raccomanda sospensione prelievi anticipati da fondi pensione privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raccomandato al Cile di "sospendere" ulteriori prelievi anticipati dei fondi pensione privati (Afp) evidenziando alcuni "rischi strutturali di liquidità" del sistema finanziario. E' quanto si legge nel Rapporto sulla valutazione della stabilità del settore finanziario (Fssa) elaborato dai tecnici dell'Fmi al termine di una missione conclusa il 17 novembre. La missione ha concluso che "il sistema finanziario in Cile funziona complessivamente bene all'interno di un solido quadro normativo" ma che "i rimborsi di mutui e fondi pensione nel corso del 2019 e le successive misure di crisi della Banca centrale utilizzate per alleviare l'impatto degli shock hanno evidenziato alcuni rischi strutturali di liquidità". Di conseguenza nel rapporto si raccomanda un "rafforzamento del quadro di gestione della liquidità per i fondi comuni di investimento, lo sviluppo del mercato dei repo interbancari e un rafforzamento delle pratiche di gestione del rischio della banca centrale". (Res)