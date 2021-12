Libano: Hezbollah favorevole a elezioni legislative “a marzo, maggio o qualsiasi data”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Hezbollah si è detto favorevole a tenere le prossime elezioni legislative “a marzo, maggio o qualsiasi data” che rispetti la Costituzione. Lo ha dichiarato il deputato del movimento, Hassan Fadlallah, durante una conferenza stampa, affermando che il partito sciita “non ha ancora scelto i suoi candidati”. “Quando la dirigenza del partito sceglierà i candidati, lo annunceremo e faremo la necessaria campagna elettorale”, ha proseguito Fadlallah. “Il partito si sta preparando per le consultazioni, anche se alcuni hanno dei dubbi al riguardo. Da dove vengono questi dubbi? Noi stiamo lavorando con i nostri alleati per raggiungere accordi nelle circoscrizioni elettorali”, ha proseguito Fadlallah, evidenziando come le elezioni siano un “passo importante per il rinnovamento politico del Libano”.(Lib)