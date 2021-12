Bosnia: presidente albanese Meta, iniziativa Repubblica Srpska per passaggio di competenze va contro la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta, ha espresso la sua "preoccupazione" per la situazione in Bosnia alla luce delle azioni della entità serba, la Republika Sprpska, affermando che "ciò mette seriamente in pericolo la stabilità regionale". Il commento di Meta, affidato ad un messaggio sulla sua pagina Facebook, arriva in seguito agli annunci da parte della leadership dell'entità bosniaca di dotarsi di un proprio esercito e di altre istituzioni statali. "Esprimo la mia profonda preoccupazione per l'escalation degli sforzi della Republika Srpska di ritirarsi dalle istituzioni statali e di creare istituzioni parallele dell'Esercito, dei tribunali e del sistema fiscale. L'iniziativa dei legislatori del Parlamento della Repubblica di Serbia per avviare i lavori per l'istituzione di queste istituzioni e la stesura di una nuova Costituzione, vanno nella direzione opposta ai 26 anni di sforzi dei cittadini bosniaci, dei leader locali e della comunità internazionale per rafforzare la pace e la sicurezza in Bosnia ed Erzegovina", ha affermato Meta. (segue) (Alt)