Bosnia: presidente albanese Meta, iniziativa Repubblica Srpska per passaggio di competenze va contro la pace (2)

21 luglio 2021

- È iniziata lo scorso 10 dicembre a Banja Luka una seduta straordinaria dell'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina per discutere del passaggio di alcune competenze finora del governo centrale all'entità. L'esponente del Partito democratico serbo (Sds) all'opposizione, Mirko Sarovic, si è espresso duramente contro la proposta avanzata dalla maggioranza del governo locale. "Il modo in cui questo viene proposto è una minaccia diretta alla pace e l'introduzione della Repubblica Srpska in una pericolosa spirale di conflitto con la possibilità che scoppi la guerra", ha detto Sarovic aggiungendo che il suo partito è pronto a sostenere "qualsiasi proposta ragionevole, ma tutto deve passare attraverso il dialogo e l'accordo. Non ci deve essere decisione unilaterale, questo è un pericolo per la Repubblica Srpska", ha affermato l'esponente politico dicendo infine di non essere mai stato favorevole ad un passaggio di competenze. (segue) (Alt)