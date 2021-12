Milano: Piazza Fontana ricorda il 52esimo anniversario della strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi in Piazza Fontana la commemorazione per l'anniversario della stage in cui, 52 anni fa, persero la vita 17 persone, a seguito dello scoppio di una bomba nella Banca nazionale dell'agricoltura. Presente alla commemorazione, oltre al sindaco Giuseppe Sala e ad autorità di Anpi e del mondo sindacale, anche l'associazione familiari delle vittime di Piazza Fontana. La cerimonia si è aperta con la deposizione delle corone di fiori di fronte all'ex Banca dell'agricoltura, con un minuto di silenzio in memoria dei caduti. "Io penso non si tratti solo di testimoniare o di ricordare - ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala - ma anche di sapere che dobbiamo essere pronti a lottare per i nostri diritti, per la visione del futuro e della città e per il fatto che è un momento estremamente critico in cui il lavoro sarà centrale e in cui ci sono grandi opportunità ma il lavoro va difeso". (Rem)