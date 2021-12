Business news: Brasile, produzione veicoli calata 13,5 per cento su anno, immatricolazioni -23,1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, la produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato un calo del 13,5 per cento su anno, e un aumento del 15,1 per cento rispetto a ottobre. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono stati usciti dalle catene di produzione 206.000 veicoli rispetto ai 179.000 dello scorso anno. In calo anche le immatricolazioni di nuovi veicoli. I 173 mila veicoli immessi in circolazione rappresentano un calo del 23,1 rispetto a novembre del 2020. Di contro il dato mensile mostra una crescita del 6,5 per cento. Nonostante il risultato in territorio positivo il dato è il più basso per mese di novembre dal 2005. (Res)