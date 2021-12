Romania-Turchia: ministeri Esteri per anniversario partenariato strategico, continuiamo a promuovere sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la dichiarazione sottolinea che "il ruolo chiave che Romania e Turchia svolgono per lo sviluppo e la sicurezza della regione conferisce un carattere strategico a questa relazione", mentre "questa interazione e cooperazione in costante crescita è culminata nella Dichiarazione di partenariato strategico nel 2011". Inoltre, si continua nella dichiarazione, "come due partner strategici e alleati, crediamo che l'integrazione europea ed euro-atlantica della nostra regione svolga un ruolo cruciale nel garantire una pace e una stabilità durature in tutta Europa". "Siamo determinati a elevare questa stretta relazione a nuovi livelli a beneficio del nostro popoli, alleati e partner, estendendo la sua dimensione strategica e aumentando la nostra resilienza di fronte alle sfide sempre crescenti del mondo contemporaneo", concludono i ministri degli Esteri romeno e turco. (Rob)