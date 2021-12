Energia: Besseghini (Arera), contro caro bollette finanziare adeguatamente bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "replica degli interventi" già adottati per calmierare i costi di gas ed energia "nel primo trimestre 2022 è condizione per limitare le variazioni attese" oltre a all'utilizzo di "strumenti come il bonus energetico". Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) a Rainews24. Il costo del bonus "nel primo trimestre sarà assai significativo" e occorre "finanziarlo adeguatamente, in particolare per famiglie più vulnerabili", ha aggiunto. (Rin)