Bosnia: presidente albanese Meta, iniziativa Repubblica Srpska per passaggio di competenze va contro la pace (3)

- L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha dichiarato in precedenza che la seduta straordinaria del 10 dicembre "è storica". Dodik ha sottolineato che "c'è stata molta resistenza proveniente dall'esterno" per impedire che la seduta si tenesse. "Le persone che decidono nella Repubblica Srpska sono determinate ad attuare tutto questo", ha detto l'esponente serbo. Nella giornata del 9 dicembre Denis Sulic, vicepresidente del Parlamento dell'entità serba, ha dichiarato che i funzionari dell'ufficio dell'Alto rappresentante internazionale in Bosnia Erzegovina (Ohr) non saranno ammessi alla seduta. Lo stesso ufficio aveva notificato in precedenza al Parlamento dell'entità che il suo rappresentante avrebbe partecipato. "Lasciatemi dire che questa non era una richiesta, ma una notifica. In qualità di vicepresidente, li ho informati che non saranno autorizzati a farlo", ha detto Sulic, aggiungendo che tale modalità di comunicazione con l'Assemblea nazionale, indipendentemente dal fatto che provenga dall'Ohr o da qualsiasi altro ufficio, non è accettabile. Sulic fa parte dello stesso partito di Dodik, il quale si è sempre opposto alla figura dell'Alto rappresentante internazionale in Bosnia Erzegovina poiché la ritiene una lesione della sovranità del Paese. Dodik non riconosce neppure la nomina, avvenuta alla fine di agosto, dell'attuale Alto rappresentante Christian Schmidt. (segue) (Alt)