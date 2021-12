Regno Unito: Covid, allerta sale a livello 4, in serata dichiarazioni di Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di allerta per il coronavirus nel Regno Unito è stato portato al livello quattro a causa della diffusione della nuova variante Omicron. L'ultima volta che il Regno Unito è stato al livello quattro risale a maggio di quest'anno. Il primo ministro Boris Johnson dovrebbe rilasciare una dichiarazione alle 20 (ora di Londra) per fornire un aggiornamento sul programma di richiamo vaccinale. Secondo l'emittente "Bbc", non verranno imposte nuove restrizioni. Nella serata di oggi le autorità sanitarie di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno dichiarato di raccomandare di aumentare il livello di allerta del coronavirus dal livello tre al livello quattro, il che significa che il virus si sta diffondendo rapidamente per via della nuova variante. I livelli di rischio sono misurati da un sistema di allarme codificato a colori che si basa cinque livelli. Il livello quattro indica un livello di trasmissione elevato o in aumento. L'aggiornamento al livello 4 significa che le autorità sanitarie ritengono che i tassi di trasmissione siano elevati e che viene esercitata pressione sul sistema sanitario. In caso di livello 5, il più alto della scala, si indica l'esistenza di un "rischio materiale" che il sistema sanitario nazionale venga sopraffatto e che quindi sarebbero necessarie misure di distanziamento sociale più rigide. (Rel)