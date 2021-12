Piazza Fontana: De Corato (Fd'I), sindaco Sala contestato durante commemorazione, ma lui amico dei centri sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio il sindaco Sala è stato contestato in piazza Fontana durante la commemorazione della strage avvenuta 52 anni fa, per le sue parole in dissenso rispetto allo sciopero sindacale del 16 dicembre. Diverse persone tra il pubblico gli hanno riservato una dose di insulti al grido di "venduto". Eppure, lui e Lamorgese hanno fatto sfilare tranquillamente gli "amici" dei centri sociali in corteo per piazza Fontana in spregio alle regole. Tutto questo mentre ai milanesi che vanno agli Obej Obej e ai mercati di Natale in piazza Duomo vengono imposte le mascherine", afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. (Com)