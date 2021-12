Calcio: Berlusconi, Ibrahimovic è stato ed è un grande campione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Zlatan Ibrahimovic è stato ed è un grande campione", scrive su Facebook il presidente di Forza Italia ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che è oggi intervenuto in videocollegamento alla Triennale di Milano alla presentazione del libro del calciatore "Adrenalina". "Ha segnato - ricorda - 505 gol in 841 partite giocate: una media di 0,6 gol a match, straordinaria. L’ho rivisto quest’estate ed abbiamo parlato dei suoi prossimi obiettivi. Non è pago di tutto quello che ha fatto sinora e ha nuovi progetti che sono certo riuscirà a concretizzare. Gli auguro nuovi successi, in tutti i settori della vita in cui opererà e sono sicuro che, seguendo sempre le regole che ha seguito sino ad oggi, riuscirà a raggiungere tutti i traguardi che si porrà". (Rin)