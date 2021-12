Milano: Sala, io contestato, ma bisogna difendere il lavoro anche con sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della manifestazione odierna in Piazza Fontana in memoria della strage, ha commentato le contestazioni da lui subite durante il suo discorso in piazza. "Stavo dicendo - ha spiegato Sala - che in questo momento in cui il lavoro lo si perde attraverso Whatsapp, la difesa del lavoro avviene anche attraverso lo sciopero. Io non so se è giusto o sbagliato lo sciopero, so che ho sentito molti giudizi superficiali di persone che ne sapevano non tanto, che non erano al tavolo delle trattative. In questo momento serve molto, molto equilibrio". (Rem)