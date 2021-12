Russia: Putin, caduta dell'Urss è stata una tragedia umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta dell'Unione Sovietica è stata "una tragedia" e ha rappresentato "il crollo della Russia storica". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un'intervista per un documentario andato in onda sull'emittente andato in onda sull'emittente "Rossija 1". "C'è stata una tragedia per la stragrande maggioranza dei cittadini del Paese", ha detto rispondendo a una domanda sul suo atteggiamento nei confronti della dissoluzione dell'Urss. "Qual è la disintegrazione all'interno dell'Urss? Questo è il crollo della Russia storica chiamata Unione Sovietica", ha detto. "È stata una disintegrazione della Russia storica sotto il nome di Unione Sovietica", ha ribadito Putin nel corso del documentario intitolato "Russia. Nuova storia". "Ci siamo trasformati in un Paese completamente diverso. E ciò che era stato costruito in mille anni è stato in gran parte perso", ha aggiunto Putin sottolineando che 25 milioni di russi nei Paesi di nuova indipendenza si sono trovati improvvisamente tagliati fuori dalla Russia, parte di quello che ha definito "un grande tragedia umanitaria”. Putin ha anche detto per la prima volta come sia stato colpito personalmente dai "difficili periodi economici" seguiti alla caduta dell'Urss. "A volte (io) ho dovuto guidare un taxi al chiaro di luna. È spiacevole parlarne ma, sfortunatamente, è successo anche questo", ha dichiarato il presidente. (Rum)