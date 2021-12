Business news: Brasile, governo riconosce stato di calamità per altri sei municipi in quattro stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha riconosciuto lo stato di calamità per sei municipi in quattro differenti stati del Paese a causa delle condizioni climatiche avverse, tra cui forti piogge o siccità. Si tratta dei municipi di Macaubas, Ruy Barbosa e Santa Barbara nello stato di Bahia, Aracoiaba nello stato di Cearà, Sao Josè de Uba nello stato di Rio de Janeiro e Passa e Fica nello stato di Rio Grande do Norte. Grazie al riconoscimento dello status, i municipi potranno accedere a risorse extra per assistere la popolazione, ripristinare i servizi essenziali e recuperare le infrastrutture danneggiate. La nuova ordinanza porta a 26 il numero dei municipi che hanno ottenuto il riconoscimento della situazione di calamità a causa di disastri climatici dalla fine di novembre. Il primo dicembre, il Segretariato nazionale per la protezione e la protezione civile (Sedec) aveva riconosciuto lo stato di calamità in dieci città di dei stati. Stesso numero di città, in cinque differenti stati, era stato indicato in una ordinanza precedente. Gli stati più colpiti sono il nord-est del Brasile, in particolare Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. (Res)