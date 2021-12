Rifiuti: Ama, da domani al 9 gennaio centri di raccolta per ingombranti aperti tutti i giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri di Raccolta per conferire i rifiuti ingombranti e particolari nei municipi di Roma saranno pienamente operativi sia la mattina sia il pomeriggio e aperti stabilmente anche la domenica mattina da domani e per tutto il periodo delle festività natalizie. Da lunedì 13 dicembre fino al 9 gennaio 2022, in particolare, saranno aperti tutti i giorni - dal lunedì al sabato con orario 7/12 e 14/19 e la domenica con orario 7/13 - i seguenti Centri: Acqua Acetosa (II Municipio - via dei Campi Sportivi n. 100) Bufalotta (III Municipio - via della Bufalotta n. 592), Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc), Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo), Villa Gordiani (V Municipio - via Teano n. 38), Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69), Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc), Laurentina (IX Municipio - via Laurentina n. 881), Acilia (X Municipio - via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli), Lido di Ostia (X Municipio - piazza Bottero n. 8), Battistini (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545). (segue) (Com)