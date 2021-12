Rifiuti: Ama, da domani al 9 gennaio centri di raccolta per ingombranti aperti tutti i giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure per potenziare i Centri di Raccolta sono state adottate dall'attuale management, d'intesa con Roma Capitale, considerando strategiche tali strutture territoriali per dare un servizio gratuito di prossimità ai cittadini. Presso i Centri fissi, attrezzati per la ricezione e l’avvio a recupero dei vari materiali, si possono consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti tradizionali (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, inerti, farmaci scaduti). (segue) (Com)