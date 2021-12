Suppletive: Pedica (+Eu), centrosinistra diviso regalo alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle Suppletive di Roma dispiace non avere un centrosinistra compatto su un nome credibile e forte. Più il centrosinistra si frammenta e più si rischia di andare a sbattere contro un muro. Se il centrodestra porterà un unico candidato, il rischio è di perdere un collegio da tempo in mano al centrosinistra. Servono unità e responsabilità e non ripicche. Il Pd, maggiore azionista della coalizione, deve aprire tavoli invece di chiuderli e pensare alle future elezioni politiche e regionali, dove tutto si gioca per pochi voti". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Com)