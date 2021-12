Polonia-Germania: atteso incontro oggi a Varsavia tra Morawiecki e Scholz su rapporti con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ospita oggi a Varsavia il neo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per discutere di Unione europea, immigrazione, energia e della situazione al confine orientale dell'Ue. Si tratta di una delle prime visite all'estero del nuovo cancelliere tedesco. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa polacca "Pap", i due si sono incontrati alla fine di novembre durante la va visita di Morawiecki a Berlino nell'ambito di una serie di incontri nelle capitali europee in relazione alla situazione sul confine polacco-bielorusso. Il portavoce del governo, Piotr Muller, ha annunciato che i temi dell'incontro includeranno, tra l'altro, questioni bilaterali e comunitarie di attualità. "Compreso in particolare le questioni migratorie ed energetiche. I politici discuteranno anche di questioni di sicurezza e della situazione al confine orientale dell'Unione europea", ha dichiarato Muller. Morawiecki ha detto ai giornalisti polacchi durante la visita di giovedì a Roma che avrebbe "convinto fortemente il cancelliere Olaf Scholz a non arrendersi, per non cedere alle pressioni della Russia e anche per non permettere che il Nord Stream 2 sia uno strumento di ricatto nei confronti dell'Ucraina e dell'Ue”. (Vap)