Edilizia: M5s, da Calenda critiche strumentali su superbonus, per giovani è opportunità

- "In perenne ricerca di visibilità, Calenda critica il superbonus pur di attaccare il Movimento cinque stelle, ma lo fa strumentalizzando i dati ed evidentemente senza conoscere la portata complessiva del nostro provvedimento", affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni. "In particolare - spiegano -, dire che la maxi agevolazione penalizza i giovani significa non conoscere le tante aziende che hanno aperto grazie al superbonus e quelle che hanno assunto decine di migliaia di giovani in tutta Italia. Tra occupati diretti e nell'indotto, il boom dell'edilizia ha contribuito fortemente alla ripresa, consentendo a tanti ragazzi - soprattutto al Sud - di restare in Italia o di rientrare. A questi benefici si aggiungono quelli di cui possono godere le giovani coppie, che sono spinte all'acquisto anche dalla prospettiva di poter fare lavori usufruendo dei bonus edilizi". (Com)