Piazza Fontana: Sala contestato alla commemorazione della strage

- Contestazioni e parole di disapprovazione hanno interrotto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi alla manifestazione in piazza Fontana a 52 anni dalla strage del banco dell'Agricoltura che costò la vita a 17 persone. Le interruzioni, provenienti da diverse persone presenti in piazza, sono iniziate nel momento in cui il Sindaco ha toccato l'argomento dello sciopero sindacale indetto in risposta alle tensioni con il governo Draghi. "Forse lo sciopero è sbagliato - ha dichiarato Sala - ma non sono io a dover giudicare, perché non ero a quel tavolo, e scioperare è un diritto". Queste parole non sono state però gradite da alcuni dei presenti, che hanno ripetutamente costretto il sindaco a fermare il proprio discorso al grido di "venduto". Un manifestante, in particolare, ha insistentemente cercato di avvicinarsi al palco da cui il Sindaco parlava, per esprimere il proprio dissenso sulla posizione del primo cittadino riguardante lo sciopero. Nonostante Sala stesso lo abbia ripetutamente invitato ad avvicinarsi, però, l'uomo è stato respinto, e il Sindaco ha quindi potuto terminare il proprio discorso. (Rem)