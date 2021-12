Bosnia: Turchia ribadisce sostegno a sovranità e integrità territoriale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha sottolineato il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri turco Tanju Bilgic. "Continueremo ad adoperarci, insieme alla comunità internazionale, affinché la Bosnia Erzegovina torni quanto prima alla sua vera agenda, sulla strada dello sviluppo economico. Con questa intesa, facciamo appello a coloro che si assumeranno la responsabilità di danneggiare la pace e la prosperità per rispettare il quadro costituzionale e giuridico e ricorrere al dialogo invece di azioni unilaterali", ha aggiunto il portavoce. "La Turchia vede le decisioni dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska dannose per il quadro costituzionale e giuridico e per il futuro pacifico e prospero dei cittadini della Bosnia Erzegovina", ha affermato Bilgic. Le dichiarazioni arrivano dopo una sessione straordinaria dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska, una delle due entità della Bosnia Erzegovina, durante la quale sono state prese delle decisioni considerate una mossa verso la secessione. (Tua)