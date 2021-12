Libia: vicepremier Abu Jinnah, governo è pronto per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha svolto il suo ruolo e ha portato a termine i compiti che gli erano stati affidati per garantire lo svolgimento delle elezioni il prossimo 24 dicembre. Lo ha dichiarato il vice primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Ramadan Abu Jinnah, durante una conferenza stampa a Tripoli in cui ha espresso il sostegno del governo al lavoro svolto dall'Alta commissione elettorale per garantire elezioni "libere ed eque". “Abbiamo l'opportunità di rendere il 24 dicembre un giorno storico”, ha proseguito Abu Jinnah, evidenziando che il governo di unità nazionale si è impegnato a “cedere il potere a un governo eletto fino alla scadenza di dicembre". "Nessuno dovrebbe privare i libici di questa scadenza storica e non lo lasceremo fare a nessuno", ha ribadito il vicepremier, aggiungendo che l'esecutivo di transizione è "pronto a cedere il potere a un governo eletto". Anche il ministro dell'Interno Khaled Mazen ha chiesto che la consultazione si svolga in tempo, sottolineando che il suo ministero ha "svolto il suo lavoro di protezione e messa in sicurezza dei seggi elettorali" nonostante gli "ostacoli incontrati".(Lit)