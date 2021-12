Piazza Fontana: ufficio stampa Senato, su tweet errore link, è stato rimosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È per un mero errore di collegamento al link delle relazioni depositate in sede di Commissione stragi che un tweet dell'ufficio stampa del Senato, e non della presidente, dava accesso anche alle relazioni di minoranza presentate a titolo individuale da alcuni componenti dell'epoca. Nessun intento di avvalorare tali opinioni così come quelle di altri. Appena riscontrato l'errore di collegamento, il tweet è stato rimosso". Lo precisa in una nota l'ufficio stampa di palazzo Madama. (Com)