Slovenia: Parlamento Ue vota giovedì risoluzione su stato di diritto

- Il Parlamento europeo voterà giovedì 16 dicembre in sessione plenaria a Strasburgo una risoluzione sui diritti fondamentali e lo stato di diritto in Slovenia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta". In caso di sostegno alla risoluzione, scrive la testata, i deputati esprimeranno profonda preoccupazione per la polarizzazione nel Paese e inviteranno personaggi pubblici e politici di spicco a garantire un dibattito pubblico rispettoso e civile. Nella risoluzione si fa un punto sui valori comunitari in Slovenia, concentrandosi sulla libertà dei media, l'indipendenza della magistratura e lo stato della democrazia nel Paese. Durante il dibattito del mese scorso, i parlamentari europei hanno criticato il ritardo nella nomina dei pubblici ministeri presso la nuova Procura dell'Ue (Eppo), nonché la mancanza di pubblici ministeri nel sistema giudiziario sloveno in generale. Hanno anche espresso preoccupazione per l'indipendenza finanziaria e amministrativa della magistratura. Altri hanno menzionato il tono ostile che permea il discorso politico del Paese, evidenziando le molestie online e le minacce contro i giornalisti. Sebbene il problema con il finanziamento dell'agenzia di stampa slovena sia stato risolto, permangono preoccupazioni sul suo finanziamento futuro e sullo stato dell'ambiente dei media, hanno sottolineato alcuni eurodeputati. (Seb)