Germania: Scholz, non ci sono "linee rosse" in gestione pandemia ma bisogna tenere unito il Paese

- Non ci possono essere "linee rosse" nella gestione della pandemia di Covid-19 ma "dobbiamo essere sempre pronti a ripensarci quando le circostanze lo richiedono". Lo ha detto il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista al quotidiano "Bild am Sonntag". Secondo Scholz, il governo deve essere il più flessibile possibile nell'affrontare la pandemia e di non escludere categoricamente eventuali contromisure. "Non devono esserci linee rosse, questa pandemia ce lo ha davvero dimostrato", ha affermato. Scholz, inoltre, non ha rifiutato categoricamente una chiusura natalizia: “Il governo federale e gli Stati hanno appena adottato misure molto rigide. Verificheremo quotidianamente come vengono attuate e se sono sufficienti", ha chiarito al riguardo il capo del governo. In merito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, Scholz ha affermato: "La stragrande maggioranza dei cittadini si è fatta vaccinare. Molti di più vogliono farlo presto perché hanno superato le loro preoccupazioni. Il Paese non è diviso in persone vaccinate e non vaccinate. C'è solo un gruppetto che ha manifestato la propria resistenza alle vaccinazioni 'con marce di fiaccole marziali' come è avvenuto pochi giorni fa davanti all'abitazione del ministro della Sanità sassone Petra Kopping", ha sottolineato il cancelliere secondo cui avere opinioni diverse non significa necessariamente "divisione". "Possiamo anche discutere", ha spiegato sottolineando di volere tenere unito il Paese definendosi "anche il cancelliere dei non vaccinati". (Geb)