© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia "è diventato un consumatore molto forte di gas, in particolare di Gnl" e "molta della fornitura viene veicolata ai mercati asiatici determinando così una carenza" in Europa". Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) a Rainews24. (Rin)