Romania-Turchia: ministeri Esteri per anniversario partenariato strategico, continuiamo a promuovere sicurezza

- I ministeri degli Esteri di Romania e Turchia hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta, in occasione del decimo anniversario della firma della dichiarazione relativa al partenariato strategico bilaterale tra i due Paesi. Occasione in cui rinnovano il loro impegno riguardo alla loro contributo alla sicurezza della regione. "Legami storici tra i nostri due popoli; forti relazioni economiche; presenza attiva nei formati regionali e contributi congiunti alla sicurezza transatlantica sotto la Nato, anche attraverso meccanismi trilaterali, come quello istituito insieme alla Polonia, fanno di Romania e Turchia pilastri di pace e stabilità. Allo stesso tempo, rimanendo uniti come due buoni vicini, continuiamo a promuovere la sicurezza e lo sviluppo in una geografia più ampia che si estende tra i Balcani e l'area del Mar Nero", si legge nella dichiarazione secondo cui "le relazioni di buon vicinato tra Romania e Turchia stabiliscono una linea tradizionale di solidarietà nella storia contemporanea della nostra regione". "La nostra stretta interazione ha fatto un grande passo avanti nella promozione di relazioni di buon vicinato, pace, stabilità, cooperazione regionale e sviluppo economico sostenibile all'indomani della Guerra Fredda. Ha gradualmente acquisito un carattere multidimensionale e si è evoluta in un vasto e multi- sfaccettato modello di collaborazione", sottolineano i due ministeri. (segue) (Rob)