Energia: Besseghini (Arera), servono politiche industriali per governare transizione

- "E' ingeneroso attribuire" i rincari dell'energia "alla transizione ecologica". Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) a Rainews24. La transizione ecologica o energetica "avrà un costo più elevato quanto meno saremo in grado di governarne gli effetti" e dunque occorre "identificare correttamente le aree" che ne subiranno il maggior impatto e "mettere in campo politiche industriali adeguate affinché la transizione sia un cambio di effetto non osservato, ma governato", ha concluso. (Rin)