Mafie: interdittiva di prefetto Potenza a istituto di vigilanza privata

- "Il delicato settore delle attività di vigilanza privata richiede la massima attenzione nella prevenzione antimafia, per evitare il pericolo di condizionamenti ed infiltrazione della criminalità organizzata a difesa del fondamentale interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica", ha dichiarato il prefetto di Potenza Michele Campanaro a seguito dell’adozione di un’interdittiva antimafia nei confronti di un istituto di vigilanza privata attivo nella provincia potentina. L’istituto - si legge sul portale del Viminale - era iscritto nella white list della prefettura tra i fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa per l’attività di "guardiania di cantieri", in quanto titolare di licenza di pubblica sicurezza. Licenza revocata a seguito del provvedimento interdittivo. L’adozione di entrambi i provvedimenti è stata decisa all’esito di un’articolata attività istruttoria, con un quadro indiziario complessivo da cui è emersa la sussistenza di idonei elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa. (segue) (Rin)