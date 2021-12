Suppletive: Corrotti (Lega), Pd utilizza collegio Roma I come mercimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una vergogna nei confronti dei cittadini del collegio Roma I che continuano ad eleggere i propri rappresentanti e il giorno dopo se ne vanno alla ricerca di altre poltrone, solo negli ultimi anni prima con Gentiloni poi con Gualtieri". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio. "Ci avviciniamo quindi alla terza elezione di un rappresentate alla Camera e la scelta del Pd ricade questa volta su Cecilia D'Elia, una fedelissima di Zingaretti che dal 2015 presiede anche la cabina di regia regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, nonostante in Regione Lazio esista già un assessore che si occupa della materia e dirigenti di elevata professionalità in materia: una consulenza costata ai cittadini del Lazio circa 40mila euro l'anno e oggi il Pd sceglie di candidarla nel seggio rimasto vacante nella Capitale. Un mercimonio sulle spalle dei cittadini", conclude. (Com)