Legge Bilancio: Landini (Cgil), gesto simbolico di revoca? Sciopero non è scherzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a revocare lo sciopero generale del 16 dicembre come gesto simbolico, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha chiarito che "non è stato uno scherzo proclamare uno sciopero generale". Ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3, il leader del sindacato di Corso d'Italia ha aggiunto: "Vogliamo gesti concreti". Ad esempio del decreto Delocalizzazioni "con noi non hanno ancora discusso", ha osservato, per poi concludere: "Serve davvero cambiare le cose sbagliate di prima della pandemia". (Rin)