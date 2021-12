Rifiuti: Pedica (+Eu), senza termovalorizzatore Roma condannata all'emergenza eterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È vero che per risolvere veramente il problema dei rifiuti a Roma ci vogliono anni. Nessuno si aspettava che Gualtieri arrivasse con la bacchetta magica ma ora è arrivato il momento di fare scelte coraggiose. Se qualcuno pensa di poter risolvere la situazione solo con una nuova discarica o continuando a portare in giro per l'Italia la spazzatura si sbaglia di grosso". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Il problema principale nella Capitale torna sempre a galla: manca un'impiantistica capace di sostenere un piano 'rifiuti zero' - sottolinea -. Nessun piano potrà raggiungere l'obiettivo se non ci sono gli impianti necessari per smaltire i rifiuti. Quindi, oltre al presente, bisogna guardare immediatamente al futuro. Serve una svolta e spero che Gualtieri rifletta seriamente sui termovalorizzatori. Vista la situazione, un nuovo termovalorizzatore è fondamentale, altrimenti si condanna la città all'emergenza per sempre".(Com)