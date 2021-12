Lavoro: Landini (Cgil), governo silente su nuovo contratto unico fondato su formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di precarietà di giovani e donne nel 2021 "l'85 per cento di assunzioni sono stati contratti a termine e lavori in somministrazioni. Non si può andare avanti così". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Abbiamo fatto una proposta subito: cancellare i tirocini e gli stage che sono solo forme di sfruttamento e pensare a un nuovo contratto unico fondato sulla formazione e che punta alla stabilità da fare adesso, non abbiamo avuto risposte", ha aggiunto. (Rin)