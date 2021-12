G7: ministri degli Esteri, Russia riduca la pressione verso l'Ucraina e rispetti impegni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 hanno espresso una comune condanna della pressione militare della Russia e della sua retorica aggressiva nei confronti Ucraina. E' quanto hanno concordato i ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea, in una dichiarazione finale al termine della ministeriale Esteri e Sviluppo a Liverpool. "Chiediamo alla Russia di ridurre l'escalation, perseguire canali diplomatici e rispettare i suoi impegni internazionali sulla trasparenza delle attività militari, come ha fatto il presidente (Usa, Joe) Biden nella sua telefonata al presidente (russo, Vladimir) Putin il 7 dicembre. Riconfermiamo il nostro sostegno agli sforzi di Francia e Germania nel formato Normandia per ottenere la piena attuazione degli accordi di Minsk al fine di risolvere il conflitto nell'Ucraina orientale", si legge nella dichiarazione. "Qualsiasi uso della forza per modificare i confini è severamente vietato dal diritto internazionale. La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che un'ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe enormi conseguenze e gravi costi in risposta", aggiungo i ministri degli Esteri del G7. "Riaffermiamo il nostro incrollabile impegno per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché il diritto di qualsiasi stato sovrano di determinare il proprio futuro. Lodiamo la posizione di moderazione dell'Ucraina. Intensificheremo la nostra cooperazione sulla nostra risposta comune e globale", concludono. (Rel)