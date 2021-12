Usa-Messico: creato gruppo di azione regionale contro traffico di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato la creazione di un gruppo di azione immediato regionale contro il traffico di esseri umani, dopo l'incidente stradale avvenuto il 9 dicembre nella regione del Chiapas, nel sud del Messico, che ha provocato la morte di almeno 55 persone migranti. Il coordinamento, si legge in un comunicato dell’ambasciata messicana in Usa, è aperto a tutti i Paesi della regione e ha già il sostegno di Guatemala, Ecuador, Stati Uniti, Honduras, Messico, Nicaragua e Repubblica Dominicana. Ciascun Paese, si legge, intende utilizzare gli strumenti di cooperazione legale esistenti per perseguire i reati legati al traffico di esseri umani nel proprio territorio e scambiare informazioni in modo agile e diretto. (Com)