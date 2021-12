Piazza Fontana: Ev, anniversario occasione per sciogliere formazioni neofasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 12 dicembre, è l'anniversario della strage di piazza, Fontana, conclamata azione terroristica fascista. Dovrebbe essere l'occasione giusta per il governo di sciogliere finalmente le organizzazioni fasciste come Forza nuova, Azione frontale e Casapound. Così come abbiamo chiesto nei nostri due esposti inviati ultimamente a procura di Roma e governo". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi. (Com)