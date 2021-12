Imprese: Fassina (Leu) su delocalizzazioni portare offensiva a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche dopo l'ennesimo caso di delocalizzazioni, la Caterpillar a Jesi, sono arrivate puntuali le grida indignate di tanti leader politici e sindacali e invocazioni al governo per varare il presunto salvifico decreto in gestazione da 6 mesi, un insieme di norme di carattere prevalentemente simbolico finalizzate ad evitare almeno le forme più infami di comunicazione dei licenziamenti. Forse, sarebbe utile incominciare a indicare e affrontare le cause strutturali delle delocalizzazioni, della svalutazione del lavoro e della conseguente disuguaglianza: tra esse, la numero uno è il dumping sociale e fiscale alimentato dal mercato unico europeo". Lo scrive su Facebook il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (segue) (Rin)