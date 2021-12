Imprese: Fassina (Leu) su delocalizzazioni portare offensiva a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un mercato che mette in competizione, senza alcun filtro, lavoro a 300 euro al mese con lavoro da dover pagare almeno 4 volte tanto", prosegue Fassina. "E' un mercato che mette in competizione aziende tassate secondo un minimo di giustizia sociale con aziende Tax free collocate in paradisi fiscali dentro l'Unione europea. Invece di rassegnarsi al 'mercato', considerato fenomeno naturale e non, come è, prodotto politico, andrebbe portata l'offensiva a Bruxelles. Vanno costruire alleanze con i governi dei grandi Stati europei più industrializzati e a welfare decente, dove è sempre più grave l'impoverimento del lavoro. L'obiettivo deve essere la radicale correzione delle Direttive di totale libertà di movimento di capitali, servizi, merci e persone. Altrimenti, la richiesta e l'arrivo di decreti anti delocalizzazioni diventa una presa in giro di lavoratrici e lavoratori", conclude Fassina. (Rin)