Spagna: Pp chiede modifiche giuridiche per facilitare revisione contratti opere pubbliche

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo presenterà al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) delle modifiche giuridiche per facilitare la revisione dei contratti di aggiudicazione di opere pubbliche a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e problemi di approvvigionamento. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'obiettivo è quello rendere più flessibili le condizioni di modifica dei contratti e per estendere le situazioni eccezionali che giustificano una revisione dei prezzi. I popolari hanno evidenziato come tra aprile 2020, al culmine della pandemia, e agosto 2021, alcuni prodotti hanno registrato un forte aumento dei prezzi. Il costo dell'acciaio è aumentato del 105 per cento, l'alluminio dell'81 per cento, il rame del 77 per cento ed il legno del 49 per cento. Tutto questo, unito all'aumento del costo del petrolio e dell'elettricità, "minaccia la fattibilità di molti progetti" con un aumento delle opere del 22 per cento. I popolari, infine, chiedono anche di modificare la legge di deindicizzazione dell'economia per rivedere ed estendere, anche se temporaneamente, la clausola che permette di aggiornare i prezzi quando l'esecuzione dei lavori già supera il 20 per cento e sono trascorsi almeno due anni.(Spm)