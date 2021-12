Milano: De Corato (Fd'I), corteo di oggi dei centri sociali irregolare, sindaco Sala non interviene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi alle 17.30 centri sociali e no global si riuniranno in piazza Fontana per un corteo in memoria delle vittime della strage che vide morire 17 persone in seguito all'esplosione di un ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura il 12 dicembre 1969. Si tratta di un corteo irregolare allo stesso modo dei cortei no vax perché viola la direttiva siglata dal ministro Lamorgese in vigore fino al 9 gennaio", lo comunica in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, che aggiunge "Perché con i no vax il ministro e il sindaco Sala mostrano il pugno duro e invece tutto tace sul corteo dei centri sociali? Forse perché sono "amici" della sinistra e del sindaco?"."Mercoledì 15 dicembre, inoltre, - prosegue l'assessore - gli stessi centri sociali faranno il bis in piazza per l'anniversario della morte dell'anarchico Pinelli. Anche questa è una manifestazione irregolare e nessuno ha nulla da dire. Aggiungo che il Comune deve eliminare al più presto la targa abusiva che gli anarchici hanno posizionato per Pinelli sulla quale c'è scritto "ucciso innocente nei locali della Questura". Non è così perché la verità processuale assolse il commissario Calabresi e smontò la tesi dell'uccisione". "Le parole definitive sulla morte di Pinelli sono state pronunciate dall'ex Procuratore Capo di Milano, già senatore Ds, Gerardo D'Ambrosio che nel 1975, allora giudice istruttore nel processo per la morte di Pinelli, emise la sentenza che assolse il commissario Calabresi e gli altri uomini della Questura milanese. In un'intervista del 18 dicembre 2006 a Dino Martirano del Corriere della Sera, D'Ambrosio affermò che non riconoscere la verità processuale di quella tragedia, con l'intento di cavalcare nuovamente la tesi dell'omicidio volontario, sarebbe stato come uccidere una seconda volta il Commissario Luigi Calabresi", termina De Corato. (Com)