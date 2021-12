© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi all'Expo 2020 Dubai, in occasione della settimana internazionale dedicata all'Istruzione, "abbiamo presentato il nostro Pnrr", scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Lo abbiamo fatto insieme a ragazze e ragazzi, per dire che la nostra scuola è in movimento, con progetti precisi e risorse già in campo", aggiunge. (Rin)