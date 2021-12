Bahrein-Libano: Manama condanna Beirut per aver ospitato conferenza stampa per “personale ostile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Bahrein ha condannato il Libano per aver ospitato nella sua capitale Beirut una conferenza stampa per personale definito “ostile” e con lo scopo di “promuovere accuse dannose contro il Regno del Bahrein". Lo ha riferito una nota del ministero. "Il ministero degli Affari esteri ha espresso il suo profondo rammarico e denuncia per il fatto che la capitale libanese Beirut abbia ospitato una conferenza stampa per personale ostile con lo scopo di trasmettere e promuovere accuse dannose contro il Regno del Bahrein", prosegue la nota. Il ministero ha inoltre dichiarato di aver presentato al governo libanese e al segretariato generale della Lega araba una nota formale di protesta, in merito a questo “atto inaccettabile, che costituisce una flagrante violazione dei principi di rispetto della sovranità degli Stati e di non ingerenza nei loro affari interni, in violazione delle carte internazionali e della carta della Lega araba”. Il ministero ha invitato il governo libanese a prevenire tali pratiche “riprovevoli” che mirano ad offendere il Regno del Bahrein, e "sono incompatibili con le più elementari norme diplomatiche e le relazioni fraterne tra i due popoli”. Lo scorso ottobre, il Bahrein ha espulso l’ambasciatore libanese in seguito alle dichiarazioni dell’ex ministro dell’informazione George Kordahi in merito al ruolo dei Paesi del Golfo nella guerra in Yemen. (Res)