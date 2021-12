Difesa: Putin, Russia pari con Usa sul nucleare ma resta leader mondiale negli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Stati Uniti mantengono la parità nucleare, ma quando si tratta di nuovi armamenti, la Russia è il leader mondiale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'emittente "Rossija 1". "La Russia e gli Stati Uniti mantengono la parità generale dei vettori e il numero di testate (nucleari), ma Mosca è, incondizionatamente, il leader negli sviluppi promettenti. E non solo modernizziamo le risorse tradizionali a nostra disposizione, ma creiamo nuove complessi. In questo senso, possiamo affermare che siamo i numeri uno al mondo in questa direzione", ha detto Putin aggiungendo che altri Paesi avranno sicuramente missili ipersonici in futuro, ma a quel punto la Russia avrà probabilmente difese adeguate. "Ho sempre detto e posso ripeterlo ora che le principali forze militari mondiali possiederanno ovviamente le stesse armi che ha la Russia oggi. Intendo armi ipersoniche. Ma dal 2018 (quando la Russia ha presentato le sue nuove armi ipersoniche), nessun altro ha ha ancora sviluppato quest'arma. Alla fine lo faranno, ma penso che saremo in grado di impressionare i nostri partner per il fatto che quando otterranno quest'arma, molto probabilmente avremo i mezzi per contrastarla", ha aggiunto Putin. (Rum)