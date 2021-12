Piazza Fontana: Di Nicola (M5s), social Senato non rilancino tesi neofasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizzare i siti social del Senato per rilanciare le tesi neofasciste intorno alle responsabilità degli anarchici sulla strage del 12 dicembre del 1969 è semplicemente un'operazione vergognosa di mistificazione storica", denuncia in una nota il senatore M5s, Primo Di Nicola. "Un colpo alla memoria delle vittime e alla sofferenza dei familiari. Le responsabilità dei movimenti clandestini neofascisti dell'epoca e le collusioni degli apparati deviati dello Stato sono ormai un fatto acquisito. Mi auguro - conclude - che la presidente del Senato Casellati faccia sentire presto la sua voce per tutelare l'immagine e il prestigio del Senato".(Com)