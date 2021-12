G7: ministra Esteri britannica Truss, da Liverpool dimostrazione di unità delle più grandi potenze del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool, "abbiamo dimostrato" che "le più grandi economie del mondo sono unite". Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, nel corso di una conferenza stampa durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7 questa mattina. "Abbiamo inviato un segnale potente ai nostri avversari e ai nostri alleati", ha aggiunto. "Siamo stati chiari sul fatto che qualsiasi incursione della Russia in Ucraina avrebbe enormi conseguenze per le quali ci sarebbe un grave costo. Abbiamo anche dimostrato che sosteniamo la libertà e la democrazia e il diritto delle persone di tutto il mondo a vivere libere dall'oppressione", ha sottolineato il capo della diplomazia di Londra. "Dobbiamo sostenere positivamente l'umanità e la dignità individuali che sono al centro delle nostre società democratiche libere", ha proseguito. "Difenderemo e avanzeremo questi valori lavorando più strettamente insieme per approfondire i nostri legami economici e di sicurezza, compresa la fornitura di investimenti più onesti e affidabili ai paesi a basso e medio reddito", ha chiarito Truss che si è detta liea di accogliere oggi "gli amici dell'Australia e della Corea del Sud e delle nazioni dell'Asean, che mostrano l'inclinazione indo-pacifica del Regno Unito in azione". "Perché più commerciamo con i nostri amici e alleati, più lavoriamo insieme sulla sicurezza, più ricchi, più liberi e più sicuri siamo tutti. Non vedo l'ora che lo facciamo in modo da poter forgiare un futuro che tutti noi desideriamo", ha evidenziato. "Infine, voglio rendere omaggio alla Germania. Stiamo passando loro il testimone del G7. E non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Annalena (Baerbock, omologa tedesca) nel prossimo anno e oltre", ha concluso. (Rel)