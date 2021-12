Migranti: Fratoianni, fare chiarezza su giovane tunisino morto in Cpr Ponte Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti coloro che sono in custodia dello Stato devono essere rispettati nella loro dignità e nei loro diritti. Sta qui il senso profondo di uno Stato democratico. Lo Stato italiano non può tollerare zone grigie o impunità di alcun genere. È per questo che la morte nei giorni scorsi in circostanze oscure del giovane tunisino nel Cpr di Roma deve essere chiarita fino in fondo". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in merito alla vicenda della morte in circostanze poco chiare nel Cpr di Ponte Galeria di un migrante tunisino 26enne Wissem Abdel Latif. "La famiglia e il governo tunisino chiedono chiarezza e spiegazioni. Chiarezza e spiegazioni che le autorità del nostro Paese devono dare sui troppi misteri di questa vicenda Sappiamo che è in corso un'inchiesta della Magistratura e anche le forze dell'ordine hanno avviato alcuni procedimenti ispettivi. Credo che anche il Parlamento dovrà essere informato di quanto avvenuto in quel Cpr. Parliamo di strutture che ancora una volta dimostrano tutta la loro inadeguatezza, ed è per questo - conclude Fratoianni - che presenteremo un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'Interno e della Giustizia".(Com)