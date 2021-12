Bolivia: proteste 2019, sei mesi di carcere preventivo per ex presidente Comitato civico di Potosì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie della Bolivia hanno condannato l'ex presidente del Comitato civico di Potosì (Comcipo), Marco Pumari, a sei mesi di carcere preventivo per presunti “delitti elettorali” commessi nel 2019. L’uomo è accusato in particolare di avere guidato la folla che incendiò il Tribunale elettorale dipartimentale di Potosì il 22 ottobre del 2019, nel contesto delle proteste che pprtarono alle dimissioni del presidente Evo Morales. Un episodio che diede il via ad analoghe azioni avvenute nelle città di Santa Cruz, Tarija e Trinidad. L'arresto ha suscitato una forte reazione da parte dei principali esponenti dell'opposizione al governo del Movimento politico al socialismo (Mas) di Luis Arce, che ha parlato di “azione propria delle peggiori dittature”.(Brb)