Libano: tre morti e sei feriti tra membri di Hamas durante una sparatoria in campo profughi

- Tre membri del movimento islamista palestinese Hamas sono rimasti uccisi in una sparatoria durante il funerale di un membro del gruppo, morto in seguito ad un’esplosione avvenuta lo scorso 10 dicembre nel campo profughi palestinese di Bourj el Shemali, situato vicino a Tiro, nel sud del Libano. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour” secondo cui ci sono anche sei feriti. Un membro della dirigenza di Hamas in Libano, Raafat al Murra, che stava partecipando al funerale, ha accusato "membri del movimento Fatah di aver sparato alle persone in lutto mentre raggiungevano l'ingresso del cimitero". Un residente del campo ha detto che "quando il corteo è arrivato nel campo in mezzo a diversi membri armati di Hamas e Fatah, qualcuno ha sparato contro le persone a lutto. Non è chiaro chi stava sparando a chi”. E' stata istituita una commissione per indagare sull'incidente che coinvolge membri delle due fazioni palestinesi. (segue) (Lib)