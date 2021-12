Libano: tre morti e sei feriti tra membri di Hamas durante una sparatoria in campo profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 dicembre almeno dodici persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione nel campo profughi palestinese di Bourj el Shemali. Non è ancora chiaro quante vittime siano causate dall’esplosione che, secondo “L’Orient le Jour”, sarebbe avvenuta presso un deposito di armi di Hamas. L’agenzia di stampa libanese “Nna” ha indicato che ci sarebbero delle vittime, mentre gli operatori della protezione civile hanno confermato l’assenza di decessi. In un comunicato, il movimento palestinese ha dichiarato che l'esplosione è avvenuta a causa di un guasto elettrico in un magazzino "contenente bombole di gas e ossigeno, oltre a detergenti e disinfettanti utilizzati nella lotta al coronavirus". Nella dichiarazione, Hamas ha inoltre denunciato la "campagna di disinformazione" lanciata sui media a seguito dell'esplosione, definendo “infondate” le informazioni relative alle cause dell'incidente e ai morti. I video diffusi dai media locali mostrano una serie di lampi rosso vivo sopra la città, seguiti da una grande esplosione e dal rumore di vetri infranti. Il Libano ospita circa 400 mila profughi palestinesi, la maggior parte dei quali stanziati in dodici campi allestiti in tutto il Paese. L'esercito libanese per consuetudine non ha accesso a questi insediamenti, storicamente controllati dalle diverse fazioni palestinesi, tra cui i movimenti di Hamas e Fatah. (Lib)